Жители Ростовской области 14 августа сообщили о мощном взрыве

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В Ростовской области жители сообщили о мощном взрыве 14 августа. Сильный грохот слышали люди около 14:50 в разных частях региона.Как сообщили очевидцы, взрывы прогремели в донской столице в микрорайоне Суворовском, на Северном, а также в Первомайском, на Чкалова и в других районах. Также звуки слышали в Аксае, Чалтыре и Родионово-Несветайском районе. После этого в небе появился инверсионный след.- Очень сильно было слышно, у машин во дворе сработали сигнализации, - пишут пользователи в соцсетях.О причинах грохота не сообщается. Официальных комментариев по этому поводу пока не было.