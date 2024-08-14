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Жители Ростовской области 14 августа сообщили о мощном взрыве

Жители Ростовской области 14 августа сообщили о мощном взрыве
В Ростовской области жители сообщили о мощном взрыве 14 августа. Сильный грохот слышали люди около 14:50 в разных частях региона.

Как сообщили очевидцы, взрывы прогремели в донской столице в микрорайоне Суворовском, на Северном, а также в Первомайском, на Чкалова и в других районах. Также звуки слышали в Аксае, Чалтыре и Родионово-Несветайском районе. После этого в небе появился инверсионный след.

- Очень сильно было слышно, у машин во дворе сработали сигнализации, - пишут пользователи в соцсетях.

О причинах грохота не сообщается. Официальных комментариев по этому поводу пока не было.
Фото: СоцСети
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