Жителей Ростовской области предупредили о начале весеннего ледохода

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Жителей Ростовской области предупредили об опасности весеннего ледохода. Об этом проинформировали в ДПЧС РО.Весенний ледоход начинается из-за потепления температуры. Лед на водоемах начинает таять и огромные льдины отрываются и с большой скоростью несутся по течению. Такое явление может быть опасно как для людей, так и для водных конструкций. Региональные спасатели рекомендуют не подходить близко к воде и не находиться на обрывистом берегу. Крайне опасно выходить на лед в период ледохода.Например, в 2022 году весенний ледоход буквально снес переправу на реке Северский Донец в Каменском районе Ростовской области. Жители хутора Старая Станица были отрезаны от Каменска-Шахтинского.