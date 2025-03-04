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В Ростовской области силы ПВО уничтожили 10 беспилотников

В Ростовской области силы ПВО уничтожили 10 беспилотников
Ночью 4 марта над Ростовской областью сбили 10 беспилотников. Данные привели в Министерстве обороны РФ.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки БПЛА произошло два пожара в Чертковском районе. Загорелись склад на территории промобъекта и нефтепровод. К счастью, в обоих случаях огонь удалось оперативно потушить.

Кроме того, под хутором Павловским Верхнедонского района были обнаружены обломки БПЛА. В ближайшее время их обследуют и обезвредят.
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