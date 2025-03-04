В Ростовской области силы ПВО уничтожили 10 беспилотников

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Ночью 4 марта над Ростовской областью сбили 10 беспилотников. Данные привели в Министерстве обороны РФ.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки БПЛА произошло два пожара в Чертковском районе. Загорелись склад на территории промобъекта и нефтепровод. К счастью, в обоих случаях огонь удалось оперативно потушить.Кроме того, под хутором Павловским Верхнедонского района были обнаружены обломки БПЛА. В ближайшее время их обследуют и обезвредят.