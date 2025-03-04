Парад Победы пройдет в двух городах Ростовской области

Фото: правительство РО

Торжественные парады в честь 80-й годовщины Победы пройдут в двух городах Ростовской области. Информацию об этом сообщили в региональном правительстве.Мероприятия 9 мая пройдут в восьми городах-героях. Также парады пройдут в городах, где находятся штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. Таким образом, в список вошли Ростов-на-Дону и Новочеркасск.Пока не известно, в каком формате будут проведены праздничные мероприятия в честь 80-й годовщины Победы.