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Парад Победы пройдет в двух городах Ростовской области

Парад Победы пройдет в двух городах Ростовской области
Торжественные парады в честь 80-й годовщины Победы пройдут в двух городах Ростовской области. Информацию об этом сообщили в региональном правительстве.

Мероприятия 9 мая пройдут в восьми городах-героях. Также парады пройдут в городах, где находятся штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. Таким образом, в список вошли Ростов-на-Дону и Новочеркасск.

Пока не известно, в каком формате будут проведены праздничные мероприятия в честь 80-й годовщины Победы.
Фото: правительство РО
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