Спасатели Ростовской области сделали экстренное предупреждение о паводках

Спасатели Ростовской области предупредили жителей районов и городов о паводках. Таяние снега и льда приводит к подтоплениям и несчастным случаям на воде и вблизи неё.По наблюдению спасателей, в зоне риска находятся люди, проживающие около рек. На выходных, 28 марта, в посёлке Зимовники специалисты на протяжении трёх часов откачивали воду со дворов и улиц.В этот же день в Чертковском районе произошло происшествие. В селе Кутейниково рыбак, находясь посреди пруда, провалился под лёд. К счастью, мужчина смог добраться до берега.Напомним, весной лёд становится рыхлым и непрочным. Поэтому в этот период нельзя выходить на водоёмы, стоять на льдинах и тем более кататься на них. Также опасно переправляться через реку во время ледохода, стоять на обрывистых берегах. Из-за паводков и подземных течений земляная насыпь может обвалиться.В случаях чрезвычайного происшествия звонить по телефону 112.