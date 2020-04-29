В Новочеркасске трамваи приостановили работу
Фото: vk.com/club_novoch_tram2020
В Новочеркасске приостановили работу рельсового транспорта. Об этом сообщается в официальной группе Новочеркасского МУП ГЭТ.
Трамваи не будут ходить в период майских праздников с 1 по 5 мая включительно.
- Движение трамваев будет остановлено в связи с выходными на заводах, - сообщили в транспортной компании.
Движение трамваев будет возобновлено 6 мая.
Добавим, что с 1 мая в Ростове отменено действие ранее выданных пропусков для перемещения по городу. Документы выдавали на срок до 15 мая. Однако 30 апреля губернатор региона Василий Голубев своим распоряжением отменил их действие. Решение обусловлено объявленными для всей страны нерабочими днями до 11 мая.
Также с 1 мая на Дону введён обязательный масочный режим. Жителей области обязали носить медицинские маски в общественных местах.