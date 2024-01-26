Жителей Ростова предупредили об опасности падающих с крыш сосулек

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Ростовчан предупредили о возможном падении сосулек. Об этом сообщили 26 января в ГО и ЧС донской столицы.Из-за повышения температуры в Ростове-на-Дону снег и лед начинают таять. При потеплении сосульки падают с крыш, что может привести к серьезным травмам прохожих.Чтобы обезопасить себя, не стоит приближаться к крышам зданий, с которых может упасть ледышка. Также не нужно стоять под балконами, на которых образовалась наледь. Не стоит ходить в наушниках, так как можно не услышать шум падения сосулек.Нежелательно ходить вблизи ЛЭП, карнизов и других объектов, с которых возможен сход наледи.