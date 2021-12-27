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Жителей Ростовской области предупредили о падении сосулек с крыш. Последствия зимней погоды могут стать причиной травм 29 декабря.Донские спасатели рекомендуют держаться подальше от стен зданий. Помимо сосулек, с крыш может упасть и подмерзший снег. Утром на Дону температура воздуха поднялась на 1-2 градуса выше нуля. В связи с этим обледенелые глыбы могут подтаять и упасть с крыш домов. Прохожим стоит быть очень осторожными.Парковаться рядом с домами тоже не рекомендуется. Подходя к машине, вы можете оказаться прямо под прицелом сосулек и ледяных сугробов с крыш.