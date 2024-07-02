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Жителей Ростова предупредили об опасном УФ-излучении из-за радиоактивного Солнца

Жителей Ростова предупредили об опасном УФ-излучении из-за радиоактивного Солнца
В Ростове ожидается опасное ультрафиолетовое излучение до конца рабочей недели. Об этом информируют синоптики.

Так, с 1 по 5 июля в донской столице УФ-индекс достигнет отметки в восемь баллов (очень высокий). Солнце может оказать неблагоприятное влияние с 09:00 до 17:00.

Чтобы избежать недомоганий, следует носить головной убор и пользоваться SPF- кремами. Также необходимо надевать закрытую одежду и брать с собой воду.
Фото: Rostov.ru
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