После атаки БПЛА в поселке Щепкине Ростовской области нашли неизвестные фрагменты
После атаки БПЛА в поселке Щепкине Ростовской области нашли неизвестные фрагменты. По данным администрации Аксайского района, это могут быть части дрона.
На место вызвали службы реагирования.
Напомним, что ночью 23 марта над Аксайским районом работала система противовоздушной обороны. В Щепкинском сельском поселении специалисты занимались поиском и обезвреживанием обломков сбитых беспилотников.
Жителей региона просят не приближаться к обнаруженным фрагментам, чтобы избежать опасности.