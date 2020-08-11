Житель Ростова предложил ввести «летний» тариф в общественном транспорте

Ростовчанин предложил ввести «летний» тариф в городском общественном транспорте. Инициативу Александр Коробейников опубликовал на портале «Активный ростовчанин».По мнению горожанина, стоимость проезда летом нужно увеличить на один рубль, чтобы кондиционеры работали бесперебойно. Это сократит затраты транспортных компаний.– Часто вижу, как водителей ругают за невключенный кондиционер. Но это, естественно, не выполняется, так как расходы транспортных компаний увеличиваются в этот период, – считает ростовчанин.Пока только три человека проголосовали за иницитиву Александра, четыре – против. Чтобы городские власти рассмотрели предложение, его должны поддержать хотя бы 500 жителей.