Житель Ростова получил четыре года «строгача» за разбойное нападение

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор мужчине, обвиняемому в разбойном нападении. Горожанин с подельником избили и обокрали случайного нетрезвого прохожего возле магазина.Происшествие случилось 11 ноября 2020 года. В тот день суд лишил его водительских прав. В расстроенных чувствах он купил алкоголь и сел пить на улице с другом. По словам ростовчанина, через несколько часов приятели разошлись.В это время на потерпевшего напали двое незнакомцев. Один из них обошел мужчину сзади, а другой толкнул его в грудь. Ростовчанин потерял равновесие, а второй злоумышленник стянул с его шеи массивную серебряную цепь. Затем они избили мужчину до потери сознания.Очнувшись, потерпевший обнаружил кражу сумки, в которой лежали документы, телефон и планшет. Сумма ущерба составила порядка 50 тысяч рублей. Мужчина вернулся домой, где семья не находила себе места, разыскивая его. Жена пыталась ему дозвониться, но ей ответил грабитель. Злоумышленник предложил продать ей планшет, на который та звонила. Женщина согласилась и пришла на встречу с полицией.Сам подсудимый свою вину отрицал. Он сообщил, что стал свидетелем потасовки между парнем, девушкой и четырьмя лицами кавказской национальности. После чего нашел планшет и цепочку на асфальте. На гаджет ему позвонила женщина, которой он сообщил, что купил его у цыган. Она предложила выкупить у него планшет, он согласился. На месте встречи его задержали и завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Наказание было суровым, поскольку ранее он уже привлекался к ответственности за подобные преступления.