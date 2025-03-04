Дом сгорел из-за неосторожности во время приготовления еды в Волгодонске

Фото: Администрация Волгодонска

В Ростовской области произошел пожар в дачном доме. Происшествие случилось 4 марта в СНТ «Волгодонской садовод».По предварительной информации, мужчина готовил еду на электрической плите. В какой-то момент на кухне вспыхнул огонь. Соседи увидели столб дыма и вызвали спасателей.На вызов приехали шесть пожарных на двух автоцистернах. К тому моменту пламя охватило порядка 12 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил дом.Как сообщил глава администрации Волгодонска Юрий Мариненко, из горящего помещения был спасен мужчина. Он не пострадал. Распространение огня на соседние строения удалось не допустить.