Презентация долгожданного Changan CS75PLUS NEW в КЛЮЧАВТО: чем запомнилась новинка?

Фото: КлючАвто.

в дилерском центре Changan КЛЮЧАВТО , расположенном по адресу:, состоялась официальная презентация нового кроссовера Changan CS75PLUS NEW. Мероприятие собрало многочисленных гостей, включая представителей СМИ, автолюбителей и потенциальных покупателей, желающих первыми познакомиться с новинкой от ведущего китайского автопроизводителя.Гостей ожидала насыщенная программа: подробная презентация автомобиля, демонстрирующая его технические характеристики и инновационные технологии, изысканный фуршет, а также развлекательные зоны с фотосессиями, играми, подарками и музыкой. Особое внимание было уделено тест-драйвам, где участники смогли лично оценить динамику, комфорт и управляемость Changan CS75PLUS NEW.Автомобиль доступен с двумя вариантами силового агрегата: 1,5-литровым турбированным двигателем, который развивает 181 л.с. и 280 Нм крутящего момента, и более мощным 2,0-литровым турбомотором, выдающим 226 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Оба мотора работают в паре с надежной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, что обеспечивает стабильную работу и плавное переключение передач.Габариты автомобиля также внушительны: длина составляет 4 710 мм, ширина — 1 865 мм, высота — 1 710 мм, а колесная база достигает 2 710 мм. Объем багажника составляет 620 литров, что делает его практичным решением как для семейных поездок, так и для транспортировки крупногабаритного груза.Changan CS75PLUS NEW предлагает передовые технологии активной и пассивной безопасности. К числу таких систем относятся адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора (360°), система контроля сцепления (TCS), экстренного торможения (ВА), предупреждения о сходе с полосы (LDW) и мониторинга «слепых» зон (BSW). Также предусмотрены подушки безопасности и боковые шторки, обеспечивающие надежную защиту пассажиров.Представители дилерского центра КЛЮЧАВТО выразили уверенность, что Changan CS75PLUS NEW станет популярным выбором среди российских автолюбителей благодаря сочетанию стильного дизайна, передовых технологий и привлекательной цены. Модель уже доступна для заказа в Changan КЛЮЧАВТО в различных комплектациях, удовлетворяющих потребности самых требовательных клиентов.