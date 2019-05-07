В Ростове неизвестные до полусмерти избили мужчину в подъезде





В Ростове неизвестные жестоко избили 52-летнего местного жителя. Нападение на мужчину произошло ночью 8 мая в подъезде многоквартирного дома на улице Рахманинова.



По предварительным данным, ростовчанин поднимался по лестнице к себе в квартиру. За ним сзади шли двое незнакомцев. Догнав его, один из них стал задирать мужчину, а затем они вдвоём набросились на него.



Избив ростовчанина до полусмерти, незнакомцы сбежали. Пострадавший смог добраться домой и вызвать «скорую».



В состоянии средней тяжести мужчину доставили в первую городскую больницу.



В настоящее время сотрудники полиции разыскивают мужчин, избивших ростовчанина.