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Житель Ростова погиб в ходе спецоперации

Житель Ростова погиб в ходе спецоперации
Еще один ростовчанин был смертельно ранен в ходе проведения спецоперации. 50-летний Александр Максимов погиб под Авдеевкой (ДНР) 10 ноября.

Александр получил ранение, когда спасал товарища. Будет ли уроженец Ростова представлен к какой-либо награде, не сообщается.
Фото: соцсети.
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