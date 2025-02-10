Женщина из Ростовской области добилась льготных лекарств спустя полгода

— 7 февраля мне выдали все лекарства за январь, хотя за предыдущие месяцы талоны сгорели. Надеюсь, теперь такой порядок будет всегда, — поделилась Наталья.

Фото: ростов.ру

В станице Егорлыкской Ростовской области после вмешательства СМИ и обращения в прокуратуру Наталья Х. получила льготные препараты для лечения диабета.С 2016 года у Натальи диагностирован диабет второго типа. Ей сразу же прописали необходимые лекарства, но последние полгода она сталкивалась с их нехваткой. В единственной аптеке, где они выдаются по талонам, препараты отсутствовали.После публикаций Donday ситуация изменилась. Прокуратура региона начала проверку, а работники центральной районной больницы (ЦРБ) связались с Натальей. Аптека пообещала решить проблему с поставками.Женщина искренне надеется, что ей больше не придется жаловаться журналистам, чтобы по праву получать льготные лекарства.