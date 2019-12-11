Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Вокруг Ростова появится лесопарковый зеленый пояс

Вокруг Ростова появится лесопарковый зеленый пояс
Вокруг Ростова-на-Дону появится лесопарковый зеленый пояс. Решение создать такую зону приняли в Законодательном собрании.

Известно, что перед началом работ границы лесопарковой зоны должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Власти также проведут переговоры с собственниками участков, которые расположены на территории этой зоны.

Когда все вопросы будут решены, начнутся работы по созданию насаждений вокруг города. Согласно идее проекта появившаяся здесь растительность станет защитным экологическим щитом для донской столицы.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.