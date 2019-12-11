Вокруг Ростова появится лесопарковый зеленый пояс



Вокруг Ростова-на-Дону появится лесопарковый зеленый пояс. Решение создать такую зону приняли в Законодательном собрании.



Известно, что перед началом работ границы лесопарковой зоны должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Власти также проведут переговоры с собственниками участков, которые расположены на территории этой зоны.



Когда все вопросы будут решены, начнутся работы по созданию насаждений вокруг города. Согласно идее проекта появившаяся здесь растительность станет защитным экологическим щитом для донской столицы.