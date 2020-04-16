Завозные виды растений уничтожают местную флору: донские учёные призывают создать «Чёрную книгу»

С того дня, когда люди начали международную торговлю, в различные страны стали завозить – нарочно или случайно – новые виды растений. Сельскохозяйственные культуры нашли свою нишу и стали неотъемлемой частью человеческой жизни. Дикие же виды начали буквально захватывать территории, вытесняя местную флору.Как рассказала Rostov.ru научный сотрудник РАН кандидат биологических наук Татьяна Соколова, первой головной болью донских лесных хозяйств является клён. Как бы это странно ни звучало для обывателей, но это привычное для нас дерево – настоящий бич для хозяйств. Клён разрастается с невероятной скоростью, плотно укореняется в почве, заселяет леса и вытесняет другие деревья.Ещё один инвазионный вид — мелколепестник канадский. У него довольно интересная история появления на нашем материке. Раньше его семенами, которые пушатся как у одуванчик набивали чучела птиц, которые затем отправляли на изучение в Европу. Со временем набивка портилась, её выбрасывали и заменяли на новую. Семена разлетались по территории и за какой-то период тоже начинали разрастаться.К категории «иноземных» также относится нелюбимая всеми амброзия, от которой страдают не только аллергики, но и сельские хозяйства. Как отмечает Татьяна Соколова, в стране после распада СССР осталось много заброшенных угодий и земельных участков, где инвазионные растения разрастаются, не встречая каких-либо препятствий.Возможно, дончан удивит, что опасность для местной флоры также представляет белая акация с красивыми ароматными цветами. Её тоже завезли из Америки.Акацию начали высаживать вдоль железных дорог. У неё оказалась настолько мощная корневая система, что она стала даже поднимать рельсы. Корни прорастают очень глубоко и сильно разветвляются, так что избавиться от акации очень тяжело. Более того, её семена хранятся до 50 лет.Специалист добавила, что под этим растением никогда нет подлеска, так как оно уничтожает его своей микрофлорой. Из Америки вместе с акацией приехали и вредители, которые поражают и другие виды. Татьяна Соколова с горечью говорит о том, что для людей красивый внешний вид акации затмевает её влияние на флору. Вместо того, чтобы бороться с этим растением, мы высаживаем его в парках и бережно выхаживаем.Ботаники уверены: подобные инвазионные виды должны искореняться. Для этого в некоторых регионах России уже созданы «Чёрные книги». Туда занесены чужеродные виды растений, представляющие опасность для местной флоры. Такие издания есть в Сибири, Средней России, Тверской области. Однако на Юге страны «Чёрной книги» ещё нет.Размножению завозных видов способствует не только бездействие человека, но и отсутствие естественных паразитов, которые в «домашней» среде контролируют численность растений.