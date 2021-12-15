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Замглавы администрации Ростова Светлана Камбулова покинула должность

Замглавы администрации Ростова Светлана Камбулова покинула должность
В администрации Ростова освободилась еще одна должность. Заместитель сити-менеджера по экономике Светлана Камбулова уволилась по собственному желанию. Алексей Логвиненко подписал заявление, подтвердили в администрации донской столицы. 20 декабря станет ее последним рабочим днем. Кто станет и.о., пока не известно.

Светлана Камбулова родилась в 1972 году в хуторе Верхне-Ясиновском Каменского района. В 22 года она окончила Пятигорский педагогический институт иностранных языков по специальности «Немецкий и английский языки». Сразу после учебы начала работать по профессии в одной из школ Белой Калитвы. Еще через два года - Ростовский международный институт экономики СК академии госслужбы по специальности «Мировая экономика» и перешла на работу в администрацию города. К 2003 году заняла должность замглавы Белой Калитвы и района.

В 2010 году Светлану Камбулову назначили начальником отдела в департаменте туризма Ростовской области. Через пять лет - заместителем директора департамента экономики Ростова. Весной 2019 года чиновница стала замом сити-менеджера донской столицы по экономике.

Ростов-на-Дону лишился сразу двух чиновников. Ранее Rostov.ru сообщал об увольнении главы департамента транспорта Христофора Ермашова. С 18 декабря его обязанности будет исполнять заместитель - Дмитрий Симков.
Фото: www.interfax-russia.ru.
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