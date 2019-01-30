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За убийство в противотуберкулезном диспансере житель Ростовской области получил 8,5 лет

За убийство в противотуберкулезном диспансере житель Ростовской области получил 8,5 лет
Фото: Newstracker.ru

В Ростовской области осудили мужчину за убийство в противотуберкулезном диспансере. Осуждённый до смерти забил соседа по палате.

Как было установлено в суде, в августе 2018 года Андрей К. лежал с туберкулезом в специализированном медучреждении. В один из дней вместе с больными из соседней палаты он распивал спирт. К одному из пациентов пришла гражданская жена, и пара уединилась. Через время в палату к ним вошёл подсудимый, он увидел лежавшую на кровати женщину и толкнул её. В этот момент вошёл супруг посетительницы. Между мужчинами завязалась потасовка, которая вскоре переросла в жестокую драку.

Андрей сильно избил пациента. Когда бойня завершилась, все легли спать. Через время женщина подошла к кровати супруга и заметила, что он не дышит. Она позвала медработников, но врачи лишь констатировали смерть мужчины.

Причиной кончины стала черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозг. Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».

Сальский городской суд назначил мужчине 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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