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За сутки в Ростовской области от COVID-19 выздоровел 291 человек

За сутки в Ростовской области от COVID-19 выздоровел 291 человек
В Ростовской области от коронавируса выздоровел еще 291 человек. Всего с начала пандемии по 15 февраля медики вылечили 59 178 дончан, болевших COVID-19.

Ежедневное число новых инфицированных значительно снизилось в течение последнего месяца. Так, за прошедшие 24 часа вирус обнаружили у 337 человек. А общее количество зараженных за весь период пандемии нарастающим итогом достигло 69 025. В основном это ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет.

В стационарах получают лечение 2 018 жителей Ростовской области с COVID-19. Из них 160 подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ, а 37 - к инвазивным. Последние не могут самостоятельно дышать. Чтобы обеспечить их кислородом, врачам приходится вводить пациентов в медикаментозную кому и вставлять специальную трубку через отверстие в трахее.

От коронавируса медики вылечили уже 85,7% всех зараженных. При этом некоторых спасти так и не удалось. Инфекция забрала жизни 2 943 человек. Среди них пять женщин и трое мужчин скончались за минувшие сутки, сообщили в правительстве региона.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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