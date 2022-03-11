За сутки в Ростовской области от COVID-19 скончались еще 23 мужчины

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В Ростовской области за минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 23 мужчин. Выявить хоть какую-либо закономерность в сложившейся тенденции пока не получается. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 10 555 человек. Об этом сообщает региональное правительство.Умершим мужчинам было от 49 до 85 лет. Судя по результатам вскрытия, они страдали хроническими заболеваниями. Речь идет о гипертонии, сахарном диабете, онкологии, проблемах с сердцем и ряде других. Фактором риска становится и возраст, но не всех случаях.Отметим, что с начала марта от опасного вируса скончался 201 мужчина и лишь десять женщин. В причинах такой тенденции разобраться не удалось до сих пор.