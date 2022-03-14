За сутки в Ростовской области медики вылечили от коронавируса 1 807 человек

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В Ростовской области за минувшие сутки медикам удалось вылечить от коронавируса еще 1 807 человек. Все они уже получили отрицательные результаты ПЦР-тестов. Об этом сообщили в правительстве донского региона.Продолжают лечение в стационарах чуть более полутора тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом. В медикаментозной коме из-за крайне тяжелого состояния находится 21 человек. Все питательные смеси поступают им через подведенную к трахее трубку. На неинвазивной ИВЛ сейчас 124 человека. Они дышат с помощью масок или мундштуков.С начала пандемии в Ростовской области от опасного вируса вылечились почти 326 тысяч человек.