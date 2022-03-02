В Ростовской области за сутки от COVID-19 вылечились шесть тысяч человек

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В Ростовской области за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 6 199 человек. У них больше не проявляются симптомы опасного вируса, а результаты ПЦР-тестов оказались отрицательными. Об этом сообщает правительство донского региона.По актуальным данным, продолжают лечение в стационарах 2 856 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На неинвазивной ИВЛ находятся 213 человек. Состояние еще 35 медики оценили как крайне тяжелое. Таких пациентов ввели в искусственную кому, а все питательные смеси им поступают через подведенную к трахее трубку.За весь период в Ростовской области выздоровели 290 422 человека.