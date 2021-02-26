За сутки от коронавируса вылечились 305 жителей Ростовской области

В Ростовской области 63 772 жителя победили коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки у 305 человек тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 1 марта.В ковидных госпиталях продолжают находиться 1 625 пациентов. Из них у 17 дончан диагностируют тяжёлое состояние. Ещё 118 жителей области подключены к вспомогательным режимам вентиляции лёгких.Добавим, за весь период пандемии на Дону зарегистрировали 73 315 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, из общего количества инфицированных 3 115 человек не смогли победить опасную болезнь.Несмотря на ежедневное уменьшение числа заражённых, в нескольких районах Ростовской области сохраняются некоторые ограничения для недопущения распространения COVID-19. Эту систему власти назвали «Светофор». В настоящее время в «красную» зону, где сохраняется неблагоприятная эпидситуация, входят 12 территорий: Азов, Батайск, Гуково, Багаевский, Егорлыкский, Зерноградский, Кагальницкий, Каменский, Мясниковский, Пролетарский, Тарасовский и Тацинский районы.