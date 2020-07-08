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За сутки 28 человек нарушили режим самоизоляции в Ростовской области

За сутки 28 человек нарушили режим самоизоляции в Ростовской области
Фото: sovetguru.ru

На Дону за всё время пандемии коронавируса сотрудники полиции составили 26 670 протоколов о нарушении режима обязательной самоизоляции. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

По данным на 10 июля, в Ростовской области правоохранители выявили 28 человек, которые гуляли по улице без крайней необходимости. На них составили административные протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Провинившиеся дончане будут обязаны заплатить штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей.

Также из числа нарушителей есть люди, которые находились на улицах или в магазинах, имея подозрение на COVID-19 или уже поставленный диагноз. Эти граждане заплатят штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

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