За разрушение исторического дома на Буденновском оштрафовали ростовскую полицию

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Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о наложении штрафа на полицию города Ростова-на-Дону за разрушение исторического дома на проспекте Буденновском. Иск прокуратуры города к Управлению МВД был удовлетворен, и информация об этом опубликована на сайте суда 19 апреля.Прокуратура города обратилась в суд в связи с зданием Чирикова на проспекте Буденновском, 46, где располагается отдел полиции № 4.По данным дела, комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области выдал разрешение на реставрацию здания полиции. Однако работы так и не были проведены.В феврале 2024 года фасад здания начал разрушаться, что привело к падению кирпичей и штукатурки на крышу перехода и автомобили. В результате временный проход был огорожен сигнальной лентой.Прокуратура обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении УМВД РФ к административной ответственности за нарушение порядка распоряжения объектом недвижимости в федеральной собственности. Ответчик признал свою вину.Иск был удовлетворен, однако размер штрафа составил лишь 20 тысяч рублей.Здание было построено в 1913 году по проекту архитектора Леонида Эберга и принадлежало владельцу кондитерской фабрики и члену городской управы Владимиру Чирикову. Оно имеет статус объекта культурного наследия.В прошлом здание использовалось УВД Ростова-на-Дону, в настоящее время там располагаются отдел полиции № 4 и Южная оперативная таможня.