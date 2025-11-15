Фото: DonDay

За полтора месяца до Нового года раскупили билеты на поезд Москва-Ростов. Билеты на поезда из столицы на юг почти все раскупили. У пассажиров на 14 ноября есть несколько вариантов.Для тех кто хочет успеть встретить новый год в кругу семьи, а не в дороге можно прибыть в Ростов 30 декабря. Но это обойдется в немалую сумму. Цена за билет в единственном доступном типе вагона — смешанном купе — начинается от 37,5 тысячи рублей. Осталось только несколько мест.Если же ехать в купе с соседями противоположного пола кажется недостаточно комфортным, можно доехать с королевским размахом в единственном невыкупленном «Люксе» — всего за 140,7 тысяч рублей.При желании уехать на день раньше, 29 декабря, можно немного сократить расходы. Стоимость билета в плацкартном вагоне, отбывающего в 15:34, составит от 25 до 29 тысяч рублей. Однако и в этом случае выбор крайне ограничен — в наличии остался всего один проездной документ, к тому же в вагоне смешанного типа.Для людей которые хотят сэкономить есть иной путь — смириться с тем, что главную ночь года придется встретить в пути. Это единственный способ доехать до Ростова, не разорившись. Поезд, отправляющийся 31 декабря в 03:32, предлагает билет в плацкарте всего за 4,4 тысяч рубле.