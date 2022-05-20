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За год министр экономики Ростовской области заработал более трех миллионов рублей

За год министр экономики Ростовской области заработал более трех миллионов рублей
Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко отчитался о своих доходах за 2021 год. В прошлом году он задекларировал 3,5 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим отчетным периодом достаток министра вырос почти на полмиллиона рублей.

В собственности Максима Папушенко – два земельных участка общей площадью более трех тысяч квадратных метров, жилой дом – 268 квадратных метров, квартира – 45 квадратных метров и еще одна квартира – 69 квадратных метров, которой он владеет напополам с женой. Ездит министр экономики РО на автомобиле марки «Вольво S 80».

За год Максим Папушенко не продал и не купил никакого имущества. Очевидно, что прибавка в доходах в размере почти полумиллиона рублей - это всего лишь повышение зарплаты.

В собственности супруги Максима Папушенко – только часть квартиры, которой они владеют вместе с мужем. Машины у нее нет.
Фото: photo.roscongress.org
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