Вывозным рейсом из Еревана домой вернулись 25 жителей Ростовской области

В Ростов-на-Дону прибыл вывозной рейс из Еревана. Граждане России вернулись домой 24 июня. Об этом сообщили в посольстве РФ в Армении.Всего на борту был 91 пассажир. Среди них — 25 жителей Ростовской области: 13 — из донской столицы, 5 — из Батайска, по 2 — из Таганрога, Родионово-Несветайского и Азовского районов, 1 — из Орловского района. Также в Платов прибыли 51 житель Адыгеи и Краснодара, 4 — Воронежа, по 3 — Ставрополя и Волгограда, 3 — Крыма. Их автобусами развезли по родным городам. В обсерватор с подозрением на коронавирус поместили двоих.Напомним, сейчас закрыто международное сообщение. Между странами курсируют только вывозные самолёты, а также лайнеры с гуманитарной и медицинской помощью. Недавно пересекать рубеж разрешили тем, кто едет за границу учиться, получать врачебную помощь или ухаживать за родственниками.Все, кто прибывает из других страх, должны находиться две недели на самоизоляции. Каждого проверяют на коронавирус.