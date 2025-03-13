В Ростове за 2 месяца устранили более 7 тысяч квадратных метров дорожных дефектов

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону активными темпами продолжается текущий ремонт дорог. В настоящее время заключено 29 контрактов, из которых в полном объеме уже выработаны 12.С начала 2025 года дефекты в дорожном покрытии устранили на общей площади 7 650 квадратных метров. В том числе:- литой асфальтобетонной смесью, в рамках муниципальных контрактов на 325 объектах, площадью 6 236 квадратных метров;- традиционной асфальтобетонной смесью, в рамках муниципальных контрактов на 7 объектах, площадью 1 414 квадратных метров.Специалисты проводят работы по ямочному ремонту круглосуточно с применением технологий, которые соответствуют сезону и погодным условиям.Осенью и зимой применяется в основном литая асфальтобетонная смесь, позволяющая производить ремонт при неблагоприятных погодных условиях, в том числе и при минусовых температурах.- Сейчас, с наступлением устойчивых положительных температур, применяются более эффективные технологии ремонта, традиционные горячие асфальтобетонные смеси, что позволяет увеличить суточную производительность и улучшить качество ремонта, - отметил замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.Глава города Александр Скрябин поручил до 1 мая привести в порядок транспортные магистрали и приступать к дорогам районного значения.Отметим, что с 7 марта в донской столице для ростовчан открыта горячая линия. Любой желающий может оставить жалобы на состояние асфальтобетонных покрытий на улично-дорожной сети города. Сделать это можно в МКУ «ДИСОТИ» по номеру: 8-991-084-35-38.