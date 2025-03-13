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В районе Ботанического сада в Ростове бушует пожар

В районе Ботанического сада в Ростове бушует пожар
В Ростове вспыхнул пожар в районе Ботанического сада вечером 13 марта. Местные жители стали свидетелями мощного пламени. Об этом сообщает Donday.

По информации очевидцев, возгорание произошло 13 марта около 22:00. Одна из жительниц района заметила огонь в саду, когда выглянула в окно.

— Огонь очень сильно разошелся. Хорошо горит прям. Слышу уже пожарные сирены, походу едут тушить, — рассказывает очевидица.

Предполагается, что причиной пожара стала сухая растительность. Однако официального подтверждения от ГУ МЧС по Ростовской области пока не поступало.
Фото: Дондей
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