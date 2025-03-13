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Ростовчанки стали посещать салоны красоты на 61% чаще

Ростовчанки стали посещать салоны красоты на 61% чаще
В Ростове-на-Дону женщины все активнее обращаются к профессиональным мастерам красоты.

Также особенно популярен стал японский маникюр. Теперь его в 5,4 раза чаще выбирают ростовчанки. Японский маникюр отличается акцентом на здоровье ногтей. В процессе используются лечебные составы, а ножницы и УФ-лампы не применяются. Процедура включает массаж рук.

Традиционный аппаратный маникюр стал популярнее на 25%, а классический французский — на 17%.

Также увеличился спрос на ботокс для волос - 61%. А еще на ламинирование и другие процедуры. На 34% чаще женщины делают наращивание и обновление искусственных прядей.
Фото: ии
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