Второй по количеству пациентов с COVID-19 город в Ростовской области не планируют закрывать на карантин
На прошлой неделе в двух городах Ростовской области был зафиксирован резкий рост количества заболевших коронавирусом. Вспышки заболевания произошли в Батайске и Донецке.
В первом случае рост пациентов с COVID-19 был связан с нарушением режима самоизоляции. Во втором – с массовым возвращением в город жителей из региона с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В частности, речь идёт о дончанах, работающих вахтовым методом в Москве. За последние несколько недель в Донецк из столицы вернулись более тысячи человек.
Первые случаи заболевания были выявлены как раз у вахтовиков и членов их семей, в том числе у ребёнка 2,5 лет. По данным на 23 апреля, в Донецке диагноз подтвердился у 60 человек.
- Городская администрация совместно с полицией провела тщательную работу по выявлению заболевших, - рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. - Мы проводим ежедневный анализ ситуации, пока вводить карантин в Донецке считаю преждевременным.
Добавим, что один из заболевших – врач ЦГБ Донецка. После подтверждения диагноза, в больнице провели дезинфекцию.
Всего, по последним данным, в регионе зарегистрировано 469 случаев заболевания коронавирусом.