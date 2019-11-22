Всевеликое войско Донское возглавил новый атаман



Всевеликое войско Донское возглавил новый атаман. В связи с выборами 23 ноября в Новочеркасске прошел казачий круг.



Во время собрания атаман Виктор Гончаров снял с себя полномочия. На выборы зарегистрировались заместитель губернатора Михаил Корнеев и директор кадетского корпуса Виталий Бобыльченко. Перед голосованием Корнеев снял свою кандидатуру.



Несмотря на отсутствие конкуренции, выборы состоялись. Казаки могли отдать свой голос за или против Бобыльченко. Большинство собравшихся одобрили его назначение.



Виталий Бобыльченко занимает должность директора Шахтинского Я. П. Бакланова казачьего корпуса. Кроме того, он является членом городского казачьего общества «Александровск-Грушевское» и донской Общественной палаты.



Фото: пресс-служба ЮРГПУ имени М. И. Платова.