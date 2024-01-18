Ростовчанам рассказали, как правильно и безопасно окунаться в прорубь на Крещение

Фото: Ростов ру

В ночь с 18 на 19 января отмечается Крещение Господня. В это время православные окунаются в прорубь. Как безопасно и правильно окунаться в прорубь, рассказали в ДПЧС Ростовской области.Важно окунаться в специально оборудованных местах под присмотром спасателей. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку. Также к проруби нужно идти только в удобной и легкоснимаемой обуви, которая не скользит.Окунаться лучше всего в по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Нельзя нырять в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. В проруби нужно находиться не больше одной минуты, чтобы не переохладить организм.После купания нужно растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Чтобы предотвратить возможное переохлаждение стоит выпить горячий чай.Также, перед купание запрещен алкоголь и сигареты. Недопустимо купаться также на голодный желудок.Окунание в прорубь противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистыми, центральной нервной, эндокринной и мочеполовой систем, а также страдающим от болезней органов дыхания, например, астмой, бронхитом, гайморитом. Купаться не стоит людям с серьезными кожными заболеваниями.