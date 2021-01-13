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Спасатели не советуют купаться на Крещение людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Спасатели не советуют купаться на Крещение людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Донские спасатели рассказали о том, какие правила необходимо соблюдать во время крещенских купаний. Актуальные рекомендации опубликовали 15 января.

К проруби нужно идти медленно и внимательно, так как дорожка может быть скользкой. Обувь должна быть удобной, нескользкой и легкоснимаемой. Это необходимо для того, чтобы не потерять чувствительность ног.

При входе в воду первый раз рекомендуется стараться быстро достигнуть нужной глубины. Однако плавать и находиться в проруби дольше одной минуты нежелательно — организм может переохладиться.

Чтобы не допустить сужения сосудов головного мозга, окунаться стоит по шею. Также запрещено нырять в прорубь головой вперед, чтобы избежать шока от холода.

После купания важно растереть тело махровым полотенцем и сразу надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета рекомендуется выпить горячий чай из ягод и фруктов. А вот пить алкоголь категорически запрещено. Спиртное не согреет организм, а напротив, поможет быстрее потерять тепло из-за расширенных сосудов. Если в таком состоянии окунуться в ледяную воду, появится риск переохладиться и серьезно заболеть. Кроме того, алкоголь повышает нагрузку на сердце.

Не стоит забывать, что людям с некоторыми заболеваниями категорически запрещено принимать участие в крещенских купаниях. К ним относятся дончане, страдающие астмой, бронхитом, гайморитом и другими болезнями органов дыхания. Также нельзя купаться в проруби людям с сердечно-сосудистыми и кожными заболеваниями (псориаз, экзема).

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