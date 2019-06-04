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Восемь глухонемых человек эвакуировали с острова в Ростовской области

Восемь глухонемых человек эвакуировали с острова в Ростовской области
Фото: Syktyvkar.1istochnik.ru

Спасатели помогли эвакуировать восемь человек, застрявших на острове Комсомольский в Аксайском районе. Мужчины не могли позвать на помощь, так как общались только языком жестов.

Людей, машущих руками, заметили спасатели, патрулирующие зону ответственности. Они подошли к острову на лодке и переправили компанию на берег.
- Доставив отрезанных от цивилизации людей на берег в Аксай, спасатели всё же проинформировали «робинзонов» о мерах безопасности на воде, вручив памятки, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.

Никто из спасенных в результате происшествия не пострадал. Жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.

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