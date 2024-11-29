Воду необычного цвета обнаружили в канале в Ростовской области

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В Ростовской области жители Батайска обнаружили воду ярко-зеленого оттенка в водоотводном канале. Необычное явление произошло 29 ноября на улице Максима Горького.Очевидцы сообщают, что рядом с этим местом проводятся строительные работы. И, возможно, из-за этого что-то могло попасть в канал.В социальных сетях пользователи начали выдвигать версии. Одни предположили, что в водоем попали химические отходы или опасные вещества, что могло привести к изменению цвета. Другие же считают, что в канал мог быть сброшен уранин. Этот компонент часто применяется для выявления утечек в системах отопления.В настоящий момент никаких официальных разъяснений по этому инциденту не предоставлено. Жители обеспокоены наблюдаемыми изменениями и продолжают обсуждать ситуацию в интернете, поднимая вопросы о безопасности окружающей среды и возможных причинах появления столь необычного явления.