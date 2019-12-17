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Водителей предупреждают о неблагоприятных условиях на дорогах Ростовской области

Водителей предупреждают о неблагоприятных условиях на дорогах Ростовской области
Фото: www.niasam.ru
Донских водителей предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях на дорогах области.

По данным Ростовского гидрометцентра, в ближайшие часы и до завтрашнего дня ожидается туман. В связи с этим ГИБДД просит автовладельцев увеличивать дистанцию до двигающегося впереди транспорта, выбирать скорость, которая позволит обеспечить постоянный контроль над дорожной обстановкой.

Осторожными просят быть не только водителей, но и пешеходов. Переходя проезжую часть, следует убедиться в отсутствии транспорта. Не следует выходить на дорогу из-за припаркованного транспорта или строений.

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