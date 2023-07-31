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Во время спецоперации погиб майор из Батайска

Во время спецоперации погиб майор из Батайска
Во время проведения СВО смертельно ранили офицера из Батайска. Майор Александр Красников погиб в ходе выполнения боевой задачи. Детали его кончины не сообщаются

Напомним, СВО началась 24 февраля 2022 года. За это время в специальной военной операции погибли несколько десятков жителей Донского региона.
Фото: Соцсети.
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