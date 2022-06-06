Власти продлили контракт на охрану стадиона им. Понедельника в Ростове за 6,7 млн рублей
В Ростове охраной стадиона имени Понедельника второй год подряд займется одна и та же компания. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
ГБУ Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени В. В. Понедельника» нашла подрядчиков, которые будут охранять стадион во втором полугодии 2022 года. Ими оказалась та же самая компания - ООО АО «Сапсан».
Ранее rostov.ru сообщал, что стадион нуждается в круглосуточной охране и поддержке общественного порядка с 31 июля по 31 декабря 2022 года. Площадь охраняемого объекта составит 6,6 гектара.
Как и прежде, на территории нужно организовать пять постов. Каждый день на стадионе будут дежурить семь человек. Общая сумма закупки составляла 7,3 миллиона рублей. Однако подрядчик предложил предоставить услугу дешевле на 600 тысяч рублей - за 6,7 миллиона.
ООО АО «Сапсан» охраняет стадион имени Понедельника второй год подряд - с начала 2020-го. Вероятно, госзакупка была лишь формальностью для заключения нового договора с компанией на следующие полгода. По информации портала list-org, ООО АО «Сапсан» занимается частной охранной деятельностью с 2015 года. За годы существования ростовская фирма обеспечила безопасность в нескольких спортивных школах, администрации Каменского района, областного УФНС, ростовской БСМП и Дворца спорта.