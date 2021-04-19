Влади из «Касты» поучаствовал в несанкционированной акции в поддержку Навального

Ростовский рэпер Влади (Владислав Лашкевич) принял участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На митинг он пришел не один, а вместе со своими коллегами-музыкантами Фейсом (Иван Дремин) и Оксимироном (Мирон Федоров).Фотографией с места шествия популярный исполнитель поделился в своем аккаунте в социальной сети «Инстаграм». Публикация быстро набрала тысячи «лайков» и комментариев.Рэпер из Ростова поддерживает оппозиционера уже не в первый раз. 21 января вместе с напарником по прозвищу Шым (Михаил Епифанов) он выпустил ролик, в котором обсуждает власть и ее отношение к Алексею Навальному.