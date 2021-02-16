Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Виктория Лопырева поделилась архивным фото с мужем

Виктория Лопырева поделилась архивным фото с мужем
Знаменитая модель и уроженка Ростова Виктория Лопырева выложила архивное фото с мужем. Телеведущая опубликовала снимок в сторис на своей странице в «Инстаграме» 17 февраля.

На фото ростовчанка обнимает своего мужа, бизнесмена Игоря Булатова. Пара была запечатлена, когда женщина была на шестом месяце беременности.

- «Подружились», - улыбаясь, говорил ты, - подписала Виктория под снимком. – Всего два с половиной года прошло, а кажется - целая жизнь.

По очередной фотографии видно, что пара счастлива. Однако их любовные отношения не все воспринимают позитивно. Лопырева и Булатов женаты несколько лет и вместе воспитывают своего сына Марка-Лионеля. Как только они заключили узы брака, появились слухи о том, что модель увела мужчину у лучшей подруги – Таты Карпетян.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.