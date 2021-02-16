Виктория Лопырева поделилась архивным фото с мужем

Знаменитая модель и уроженка Ростова Виктория Лопырева выложила архивное фото с мужем. Телеведущая опубликовала снимок в сторис на своей странице в «Инстаграме» 17 февраля.На фото ростовчанка обнимает своего мужа, бизнесмена Игоря Булатова. Пара была запечатлена, когда женщина была на шестом месяце беременности.- «Подружились», - улыбаясь, говорил ты, - подписала Виктория под снимком. – Всего два с половиной года прошло, а кажется - целая жизнь.По очередной фотографии видно, что пара счастлива. Однако их любовные отношения не все воспринимают позитивно. Лопырева и Булатов женаты несколько лет и вместе воспитывают своего сына Марка-Лионеля. Как только они заключили узы брака, появились слухи о том, что модель увела мужчину у лучшей подруги – Таты Карпетян.