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Верховный суд оставил без изменений решение об увольнении экс-главы Железнодорожного суда в Ростове

Верховный суд оставил без изменений решение об увольнении экс-главы Железнодорожного суда в Ростове
Верховный суд РФ оставил без изменений решение об увольнении экс-председателя Железнодорожного суда Ростова. Георгий Бондаренко является подозреваемым в посредничестве в передаче крупной взятки. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, ранее Бондаренко передал денежные средства за вынесение «нужного» решения экс-главе Ростовского областного суда Елене Золотаревой. Когда все вскрылось, мужчину арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело. Позднее экс-председателя отправили в следственный изолятор, где он находится уже больше полугода.

- В удовлетворении жалобы Бондаренко отказано, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что 21 июля Георгий Бондаренко был отстранен от должности. Временно исполняющей обязанности председателя Железнодорожного суда Ростова стала Елена Афиногенова.

Накануне фигурантами уголовных дел стали бывшие глава и заместитель Ростовского облсуда. Елену Золотареву и Татьяну Юрову лишили должностей. Они отправлены в СИЗО по подозрению в получении взятки.
Фото: судьи-россии.рф
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