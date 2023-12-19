Экс-председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева не смогла оспорить лишение льгот

Фото: правительство Ростовской области.

Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева не смогла оспорить в Верховном суде лишение льгот. Об этом сообщает РАПСИ.По данным на 19 декабря, апелляционная коллегия ВС РФ оставила без изменений решение о признании законным прекращение отставки Елены Золотаревой.Бывшая служительница Фемиды Елена Золотарева находится в СИЗО. Экс-председателя подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Ей вменяют семь эпизодов, в которых она получала средства. Ее заместитель Татьяна Юрова стала фигурантом уголовного дела по той же статье. Она, как и бывшая начальница, остается в следственном изоляторе.Елена Золотарева пыталась обжаловать решение ВККС, которая разрешила возбудить в отношении нее уголовное дело. Однако никаких оснований для отмены этого решения Верховный суд не нашел.Пока Елена Золотарева остается под стражей, ВККС объявила конкурс на вакантное место председателя Ростовского облсуда. В августе комиссия так и не выбрала нового главу из кандидатов, поэтому сейчас проходит повторный конкурс.