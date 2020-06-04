Вахтовикам из обсерватора в Шахтах пообещали сделать тесты на антитела
Под обсерватор оборудовали студенческое общежитие.
Вахтовикам, застрявшим в обсерваторе в Шахтах, пообещали сделать тесты на антитела. Исследование должно показать перенесённое заболевание либо его наличие.
По информации управления Роспотребнадзора Ростовской области, первая группа рабочих прибыла в Шахты 17 мая. В обсерватор поместили 71 работника компании «СтройТрансНефтеГаз». 21 мая туда же поместили ещё 35 работников этого же предприятия, прибывших с Чаяндинского газоконденсатного месторождения.
Первую и вторую группы вахтовиков изолировали друг от друга. Мужчин разместили на разных этажах в комнатах по два и три человека. Питание доставлялось каждому в комнату для соблюдения изоляции.
Через 14 дней первая группа вахтовиков уехала домой. Накануне результаты лабораторного обследования на наличие COVID-19 у них показали отрицательный результат.
За три дня до окончания карантина второй группе рабочих провели ещё одно исследование на COVID-19.
- У двух человек был обнаружен вирус. Оба инфицированных госпитализированы в ковидный госпиталь Шахт. В связи с выявлением двух заболевших и несоблюдением режима пребывания в обсерваторе 32 вахтовикам с 3 июня текущего года продлен период обсервации, - рассказали в Роспотребнадзоре.
Через два дня инициативная группа вахтовиков обратилась с просьбой провести исследование на наличие антител.
- Данное исследование планируется провести 6 июня. Отмечу, что наличие антител класса «Джи» будет свидетельствовать о перенесенном заболевании, а антител класса «М» - о наличии текущего заболевания, - пояснил руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев. - При обнаружении антител класса «М» необходимо будет проводить тестирование методом ПЦР и при положительном результате переводить человека в госпиталь. Ситуация остается на ежедневном контроле.
Напомним, что вахтовики в шахтинском обсерваторе объявили голодовку. Они не согласны с продлением срока изоляции. Многие из них не видели свои семьи уже несколько месяцев.