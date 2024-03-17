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В заключительный день выборов в Ростовской области явка избирателей превысила 75%

В заключительный день выборов в Ростовской области явка избирателей превысила 75%
В Ростовской области подошел к концу последний день выборов президента России в 2024 году. Все (более 2,5 тысячи) избирательные участки были закрыты 17 марта в 20:00.

По данным регионального Избиркома от 18:00, явка в регионе по сумме трех дней составила больше 75% с учетом дистанционного электронного голосования.

Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. После окончания процедуры станет известно, кого жители Ростовской области хотят видеть президентом РФ.

В этом году список кандидатов выглядел следующим образом: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР), а также Николай Харитонов (КПРФ).
Фото: Избирком Ростовской области
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