В Ростовской области 15 марта стартовали выборы президента РФ

Фото: Избирательная комиссия Ростовской области

В Ростовской области начались выборы президента России. В регионе работают боле 2,5 тысячи избирательных участков. Голосование открылось 15 марта в 8:00.В течение трех дней жители могут выбрать президента, который возглавит государство в ближайшие 6 лет. Голосование пройдет в онлайн- и офлайн-режиме.Список кандидатов в 2024 году выглядит так: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР), а также Николай Харитонов (КПРФ).Голосование завершится в 20:00, при этом выбрать президента можно 16 и 17 марта.