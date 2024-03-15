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В Ростовской области 15 марта стартовали выборы президента РФ

В Ростовской области 15 марта стартовали выборы президента РФ
В Ростовской области начались выборы президента России. В регионе работают боле 2,5 тысячи избирательных участков. Голосование открылось 15 марта в 8:00.

В течение трех дней жители могут выбрать президента, который возглавит государство в ближайшие 6 лет. Голосование пройдет в онлайн- и офлайн-режиме.

Список кандидатов в 2024 году выглядит так: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР), а также Николай Харитонов (КПРФ).

Голосование завершится в 20:00, при этом выбрать президента можно 16 и 17 марта.
Фото: Избирательная комиссия Ростовской области
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